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Бизнес поддержал финансовый план "Укрзалізниці" на 2021 год – заявление компании

В следующем году "Укрзалізниця" планирует на собственных заводах изготовить 3 тыс. новых и модернизировать свыше 5,4 тыс. уже задействованных грузовых вагонов, модернизировать 157 локомотивов, реконструировать около 400 км железнодорожного пути и за счет государственного бюджета заказать 100 пассажирских вагонов.

"Укрзалізниця" платит налог на землю под путями, чего нет почти ни в одной стране, рассказали в пресс-службе перевозчика
"Укрзалізниця" платит налог на землю под путями, чего нет почти ни в одной стране, рассказали в пресс-службе перевозчика
Фото: 24tv.ua

Представленный "Укрзалізницею" финансовый план на следующий год учитывает первоочередные потребности рынка железнодорожных грузовых перевозок. К такому выводу, как пишет пресс-служба компании 10 декабря, пришли представители крупных грузоотправителей во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами.

"Все стороны выразили надежду, что этот документ уже в этом году будет одобрен правительством. В частности, бизнес приветствует планы общества на следующий год увеличить доходы без пересмотра тарифов, а преимущественно за счет расширения грузовой базы, увеличения загрузки собственного вагонного парка и ускорения реализации накопленного металлолома, а также инвестировать в свою модернизацию рекордные более 27 млрд грн. Более 70% указанных средств будет направлено именно на обновление подвижного состава и инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Для совершенствования грузовой работы "Укрзалізниця" планирует на собственных заводах изготовить 3 тыс. новых и модернизировать свыше 5,4 тыс. уже задействованных грузовых вагонов.

"Также будут модернизированы 157 локомотивов, осуществлена реконструкция около 400 км железнодорожного пути, а также за счет средств государственного бюджета будет заказано 100 пассажирских вагонов. Грузоотправители выразили уверенность в том, что указанные меры должны улучшить техническое состояние "Укрзалізниці", а это положительно скажется на объемах грузов и общей деловой активности. Кроме того, клиенты "Укрзалізниці" поддержали разделение компании на бизнес-вертикали по видам деятельности в качестве первого и ключевого этапа реформирования "Укрзалізниці", – отмечает пресс-служба.

В заявлении компания отмечает, что все участники процесса перевозок понимают: кроме инициативы "Укрзалізниці" по разделению на бизнес-сегменты, должна быть создана законодательная база для общего функционирования железнодорожного транспорта.

"Именно поэтому все стороны выступают за скорейшее принятие закона Украины "О железнодорожном транспорте Украины" и устранение правовых коллизий и нонсенсов, когда "Укрзалізниця" платит налог на землю под путями, чего нет почти ни в одной стране ЕС, и акциз на топливо, который направляется на строительство автомобильных путей, а не на развитие железнодорожной инфраструктуры. Новая команда "Укрзалізниці" продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу и уже делает шаги для построения эффективной бизнес-модели, которая позволит разработать и внедрить ряд мероприятий для увеличения объема железнодорожных грузоперевозок, повышения уровня сервиса и удовлетворения интересов всех сторон процесса перевозок", – подытожили в "Укрзалізниці".

Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Отмена земельного налога может сэкономить для "Укрзалізниці" $150 млн, заявлял  председатель правления компании Владимир Жмак.

Теги: транспорт, налоги, Укрзалізниця, бизнес, железная дорога, тарифы, вагоны, реформа, инфраструктура
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