"Укрзалізниця" ввела два поезда к новогодним праздникам

Поезда будут курсировать между Черновцами и Одессой, а также между Киевом, Львовом и Раховом, рассказали в "Укрзалізнице".

Дополнительные поезда будут курсировать в январе через день Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" назначила дополнительные два поезда к новогодним праздникам. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе перевозчика.

Дополнительные рейсы поездов №135/136 "Черновцы – Одесса" и №217/218 "Киев – Львов – Рахов" будут курсировать в начале января через день.

Поезду №217/218 назначили дополнительные остановки на станциях Татаров и Квасы, чтобы туристы могли добраться до горнолыжных курортов, рассказали в "Укрзалізниці".

Дополнительные рейсы поезда №135/136 из Черновцов запланировали на 28 декабря, а также на 2-е, 4-е, 6-е, 8-е и 10 января следующего года. Из Одессы поезд отправится 29 декабря, 3-го, 5-го, 7-го, 9-го и 11 января.

Отправление поезда №217/218 из Киева запланировали на 30 декабря, 2-е и 8 января, а из Рахова – на 1-е, 3-е и 9 января.

С 24 декабря "Укрзалізниця" запускает поезда №5/6 "Ужгород – Херсон" и №149/150 "Харьков – Ворохта". 13 декабря "Укрзалізниця" запустила новый поезд – "Киев – Авдеевка". Он курсирует ежедневно.