"Укрзалізниця" предупредила о задержке поездов из-за непогоды

Вчера опоздали два поезда и три электрички дальнего следования из-за обледенения токоприемников. Сейчас пассажирские поезда следуют по графику, сообщила "Укрзалізниця".



Пассажирам железнодорожного транспорта рекомендуют слушать объявления на вокзалах, так как в случае ухудшения погодных условий поезда могут задерживаться, предупредили в "Укрзалізнице" 11 декабря.

Так, 10 декабря опоздали два поезда и три электрички дальнего следования из-за обледенения токоприемников. Сейчас пассажирские поезда следуют по графику и железная дорога работает в штатном режиме, отметил перевозчик.

"Зафиксированы задержки движения поездов №88 Ковель – Новоалексеевка и №86 Львов – Новоалексеевка, а также электричек №6503 Коростень – Шепетовка, №6242 Фастов – Мироновка и №6037 Киев – Фастов. В среднем задержки составили до полутора часов", – сказано в сообщении.

"Укрзализныця" призвала пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и выполнять правила поведения на вокзалах и станциях. Ситуация с движением пассажирских и грузовых поездов полностью контролируема, заверили в компании.

С непогодой борются почти 200 снегоочистителей и специализированных машин "Укрзалізниці".

"Почти 11 тыс. стрелочных переводов оборудовано пневмообдувкой, более 2,4 тыс. переводов – системами электрообогрева", – сообщил перевозчик.

По всей территории Украины с 10 декабря ухудшилась погода. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала об ограничении движения 10 декабря грузового автотранспорта и автобусов на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Житомирской, Киевской, Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Эти ограничения сняли 11 декабря.

В Киеве накануне прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица. Из-за непогоды участились аварии на дорогах. За 10 декабря полиция Киева зафиксировала 1435 сообщений о ДТП. Погибло в авариях 8 человек, 99 получили травмы, рассказали в столичной полиции 1 декабря в Telegram.

В аэропорту "Борисполь" самолеты вынужденно отменяли посадки. По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем 11 декабря в Киеве ожидается температура от 0 до -2 °С.