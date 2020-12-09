"Укрзалізниця" сообщила о восстановлении курсирования поезда №134/133 сообщением Николаев – Рахов.

Билеты на поезд уже можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд на зимние праздники. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

На новогодние праздники будет восстановлено курсирование поезда №134/133 сообщением Николаев – Рахов.

Из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021-го.

Из Рахова Закарпатской области поезд будет курсировать 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021-го.

Билеты на поезд уже можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Ранее "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда в Ивано-Франковск и Ворохту из Киева, Полтавы и Кременчуга.