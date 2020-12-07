"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда в Ивано-Франковск и Ворохту из Киева, Полтавы и Кременчуга.

Билеты уже можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" назначила три дополнительных поезда на зимние праздники. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" продолжает активно готовиться к перевозкам пассажиров во время новогодних праздников. Так, компания назначила три поезда в популярных направлениях", – говорится в сообщении.

Назначены были следующие дополнительные поезда:

№143/144 "Киев – Ивано-Франковск, Ворохта". Поезд из Киева отправится 25-го, 27 декабря, а также 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26-го и 28 декабря, а также 3-го, 5-го, 7-го и 9 января. При этом 29 декабря поезд будет курсировать только до Ивано-Франковска.

№149/150 "Полтава – Ворохта". Поезд из Полтавы будет отправляться 24-го, 26-го, 28-го и 30 декабря, а также 1-го, 3-го, 5-го, 7-го, 9-го и 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25-го, 27-го, 29-го и 31 декабря, а также 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го и 12 января.

№129/130 "Кременчуг – Ивано-Франковск". Поезд из Кременчуга будет отправляться 24-го, 26-го, 28-го и 30 декабря, а также 1-го, 3-го, 5-го, 7-го, 9-го, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25-го, 27-го, 29-го и 31 декабря, а также 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го и 12 января.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.