В ряде областей Украины ожидается мокрый снег с дождем и гололед

В полиции призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

В большинстве южных и центральных областей Украины прогнозируют мокрый снег и дождь Фото: depositphotos.com

В Украине в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе патрульной полиции на своей странице в Facebook со ссылкой на данные синоптиков.

"30 ноября в большинстве южных и центральных областей мокрый снег и дождь, в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительные осадки, налипание мокрого снега, местами гололедица", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что на остальной территории Украины прогнозируют местами незначительный мокрый снег, в Сумской области – умеренный, в юго-восточной части – без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами возможна гололедица.

Также 1-го и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей местами ожидается небольшой снег и мокрый снег, добавили в сообщении.

В патрульной полиции призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражающие элементы.