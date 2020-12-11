ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Гололед нарушил график общественного транспорта в Киеве – "Киевпастранс"

На всех маршрутах общественного транспорта в Киеве ввели оперативное положение. "Киевпастранс" предупредил, что транспорт будет ходить с отклонением от графика движения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мокрый снег в Киеве убирали колонны спецтехники
Мокрый снег в Киеве убирали колонны спецтехники
Фото: Київпастранс / Kyivpastrans / Facebook

В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за гололеда на дорогах, сообщил "Киевпастранс" в Telegram утром 11 декабря.

"От начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – следование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями", – рассказали в организации.

Коммунальщики боролись с гололедом с 10-го по 11 декабря. На улицах столицы работали 301 единица спецтехники, 272 работника и 4 тысячи дворников. Ночью метеоусловия в столице были сложными, осадки продолжались до 6.00 утра при температуре около -1 °С, сообщил "Киевавтодор".

"Приходится обрабатывать одни и те участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники, очищены и обработаны противогололедными средствами все улицы", – добавили на предприятии.

Тротуары возле кафе, ресторанов и магазинов коммунальные службы убирать не будут, поскольку это обязаны делать сами предприниматели, уточнил "Киевавтодор".

Накануне в Киеве прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица. Из-за этого на взлетно-посадочных полосах столичного аэропорта Борисполь не приземлились некоторые рейсы, заявила пресс-служба аэропорта в Facebook 10 декабря.

https://www.facebook.com/airportboryspil/posts/3850242351660962

"Укравтодор" сегодня сообщил в Facebook о снятии временного ограничения на движение грузового транспорта и автобусов в Киевской и Житомирской областях. Его ввели 10 декабря из-за ледяного дождя.

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/3081577581942138

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем 11 декабря в Киеве ожидается температура от 0 до -2 °С. Киевская облгосадминистрация предупредила о гололеде на дорогах ночью 11 декабря и о первом, "желтом", уровне опасности.

Теги: Борисполь, Укравтодор, маршрут, Гидрометцентр, Киевпастранс, коммунальщики, дождь, гололед, осадки, Киевавтодор, ограничения, мокрый снег
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бэнкси изобразил на стене дома чихающую старушку с улетевшим зубным протезом
Бэнкси изобразил на стене дома чихающую старушку с улетевшим зубным протезом
"Удивительное сходство с вашей дочкой", "Наверное, поэтому симпатия к ней". Фаны Успенской обсуждают фото ее подопечной
"Удивительное сходство с вашей дочкой", "Наверное, поэтому симпатия к ней". Фаны Успенской обсуждают фото ее подопечной
  "Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео
  "Переживала, что буду похожа на пудинг или шар". Билык в пышном платье снялась в клипе на романтическую балладу. Видео
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп СМИ
Херд назвала голливудских актрис, с которыми ей изменял Депп – СМИ
  "Дай бог, чтобы в Дубае не приняли какие-то законы, как у нас". Лолита в новогоднюю ночь выступит в ОАЭ
  "Дай бог, чтобы в Дубае не приняли какие-то законы, как у нас". Лолита в новогоднюю ночь выступит в ОАЭ
"Ты секси, малая!" Дочь Ющенко показала татуировку внизу живота
"Ты секси, малая!" Дочь Ющенко показала татуировку внизу живота
  A Huevo. Вышла танцевальная версия песни NK. Аудио
  A Huevo. Вышла танцевальная версия песни NK. Аудио
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
"Жалею, что не поговорил с тобой дольше в тот день". Кошевой опубликовал трогательный пост о покойном отце
Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом
Известная американская телеведущая заразилась коронавирусом
  Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль
  Санина рассказала об отношениях с Тиной Кароль
  Виктория Бекхэм рассказала, что думает о своей будущей невестке – дочери американского миллиардера Пельтца
  Виктория Бекхэм рассказала, что думает о своей будущей невестке – дочери американского миллиардера Пельтца
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Красивая и счастливая", "Шикарный образ". Мейхер восхитила поклонников дефиле в платье с оголенной спиной
"Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной". Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы
"Мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной". Цимбалюк рассказал, почему принял приглашение сняться в клипе российской группы
Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа
Умер режиссер Рехвиашвили – классик грузинского кинематографа
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Петросян превзошел сам себя". Пасынок Джигарханяна оскорбил юмориста после заявления о сгнившем в постели актере
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
"Сегодня она пыталась сделать то же самое". Директор Алибасова показал, кто причастен к госпитализации шоумена от передозировки таблетками
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Девчата все скромные, нарядные". Галкин показал своих подруг из прошлого
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Несколько раз я хотела все бросить и вернуться". Пережившая измену Королева рассказала правду о своем побеге из Москвы
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Делается беспонтово, а звучит благородно". Украинский кулинарный эксперт рассказал, как приготовить фриттату
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
"Бедная Алла", "Господи, а вдруг инфаркт!". Фаны Пугачевой обеспокоены шутками Галкина над 71-летней женой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS