Гололед нарушил график общественного транспорта в Киеве – "Киевпастранс"

На всех маршрутах общественного транспорта в Киеве ввели оперативное положение. "Киевпастранс" предупредил, что транспорт будет ходить с отклонением от графика движения.

В Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за гололеда на дорогах, сообщил "Киевпастранс" в Telegram утром 11 декабря.

"От начала движения на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение – следование с отклонением от графика движения – в связи со сложными погодными условиями", – рассказали в организации.

Коммунальщики боролись с гололедом с 10-го по 11 декабря. На улицах столицы работали 301 единица спецтехники, 272 работника и 4 тысячи дворников. Ночью метеоусловия в столице были сложными, осадки продолжались до 6.00 утра при температуре около -1 °С, сообщил "Киевавтодор".

"Приходится обрабатывать одни и те участки улично-дорожной сети несколько раз. Мокрый снег с магистральных улиц убирали с помощью колонн спецтехники, очищены и обработаны противогололедными средствами все улицы", – добавили на предприятии.

Тротуары возле кафе, ресторанов и магазинов коммунальные службы убирать не будут, поскольку это обязаны делать сами предприниматели, уточнил "Киевавтодор".

Накануне в Киеве прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица. Из-за этого на взлетно-посадочных полосах столичного аэропорта Борисполь не приземлились некоторые рейсы, заявила пресс-служба аэропорта в Facebook 10 декабря.

"Укравтодор" сегодня сообщил в Facebook о снятии временного ограничения на движение грузового транспорта и автобусов в Киевской и Житомирской областях. Его ввели 10 декабря из-за ледяного дождя.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем 11 декабря в Киеве ожидается температура от 0 до -2 °С. Киевская облгосадминистрация предупредила о гололеде на дорогах ночью 11 декабря и о первом, "желтом", уровне опасности.