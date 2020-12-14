"Укрзалізниця" предупредила о сбое графика движения поездов

Два поезда из Киева задержались в пути более чем на час. "Укрзалізниця" призвала пассажиров внимательно слушать объявления о движении поездов.

График движения поездов может измениться из-за непогоды и обледенения контактной сети, поезда могут задерживаться, предупредила "Укрзалізниця" в Facebook 14 декабря.

Так, поезд №712/711 "Киев – Константиновка" задерживается в пути на 1 час и 35 минут. Поезд №722/721 из Киева в Харьков опаздывает на 1 час и 20 минут, сообщили в компании.

"Укрзалізниця" призвала пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах о движении поездов.

Железнодорожники делают все, чтобы устранить последствия непогоды. Оперативные бригады борются с обледенением контактного провода, добавил перевозчик.

Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились с 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движение транспорта: несколько поездов и электричек задержались, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

По всей территории Украины из-за ухудшения погодных условий 107 населенных пунктов остались без света. Госслужба по чрезвычайным ситуациям информировала, что 14 декабря днем гололедица сохранится в большинстве областей Украины, кроме юго-восточной части, в том числе на дорогах. Спасатели предупредили о первом, "желтом", уровне опасности.

Из-за гололеда 12-го и 13 декабря 1369 жителя Киева обратились за помощью из-за полученных травм.