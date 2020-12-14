Более тысячи человек травмированы из-за гололеда в Киеве на выходных

12 декабря из-за гололеда в Киеве травмировались 947 человек, а 13-го – 422, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

Среди травмированных за выходные – 1207 взрослых и 162 ребенка

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В Киеве 12-го и 13 декабря из-за гололеда травмы получили 1369 человек. Об этом в комментарии "Укринформу" 14 декабря сообщила руководитель пресс-служба департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталья Вишневская. 12 декабря из-за гололеда травмировались 947 человек (832 взрослых, 115 детей), а 13 декабря – 422 (375 взрослых, 47 детей). Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движение транспорта: "Укрзалізниця" сообщала о задержках поездов, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом.