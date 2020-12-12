Из-за непогоды все службы должны работать круглосуточно – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что провел "жесткий разговор" с руководителями районов столицы и коммунальных служб.

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от руководителей районов и коммунальных служб столицы срочно убрать город от последствий непогоды. Об этом Кличко написал в Facebook по итогам совещания, состоявшегося 12 декабря.

"Разговор был жестким. Утром я проехался по городу, проверил, как убирают. Полтора суток уже продолжается непогода, сильная гололедица. Коммунальные службы отчитываются, что работают. Но ситуация в районах города из того, что я увидел, не улучшилась. Тротуары, площади, немало переходов – сплошной каток. Более тысячи обращений киевлян в травмпункты за последние сутки", – отметил Кличко.

По его словам, ключевая задача служб – "навести порядок в городе". "В ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, погода не изменится – будут продолжаться дождь и гололед. Поэтому все службы должны слаженно и эффективно работать. Круглосуточно", – подчеркнул он.

По словам мэра, чаще всего на работу коммунальных служб жаловались на Оболони, Святошино, Борщаговке и Лесном массиве.

"Люди вынуждены ходить по дорогам, потому что по тротуарам пройти невозможно. "Киевавтодор" вовремя вывел технику, и дороги в Киеве почищены. Поручил руководству "Киевавтодора" помочь районам с уборкой мест наибольшего скопления людей – остановок общественного транспорта, площадей у учреждений, торговых центров. Главам районов акцентировал внимание, что недоволен их работой. Поручил поднять все службы и в четкой координации эффективно убрать территории районов. Соль и песок везде есть. Поэтому город должен быть убран", – резюмировал Кличко.

Также он поручил "Киевблагоустройству" проверить, как убирают территории, закрепленные за частным бизнесом, – у кафе, ресторанов и торговых центров.

Погодные условия в Украине (и в Киеве в том числе) ухудшились 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Из-за гололеда нарушилось движения транспорта: "Укрзалізниця" сообщала о задержках поездов, спасатели предупреждали о временном ограничении на движение грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В столице наблюдались проблемы с общественным транспортом.

На 12 декабря синоптики снова прогнозировали гололедицу, спасатели объявили "желтый" уровень опасности.