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Кличко: Я стараюсь сделать все, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного городского совета

Чтобы объединить все фракции новоизбранного Киевского городского совета, партия УДАР поступилась своими амбициями, заявил мэр Киева и глава этой политической силы Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Мы исходим из главного речь идет прежде всего о развитии Киева, комфорте его жителей, а не о руководстве теми или иными комиссиями
Виталий Кличко: Мы исходим из главного – речь идет прежде всего о развитии Киева, комфорте его жителей, а не о руководстве теми или иными комиссиями
Фото: rbc.ua

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что прилагает все усилия, чтобы фракции Киевсовета работали совместно, об этом он сказал во время открытия заседания Киевского городского совета, сообщает сайт политика.

"Я стараюсь сделать все, чтобы консолидировать все фракции новоизбранного городского совета. Чтобы мы работали слаженно и эффективно – ради дальнейшего развития столицы и комфорта киевлян", – сказал Кличко.

Городской голова отметил, что Киевсовет – не политический орган, а хозяйственный, и все должны это понимать.

"И каждая политическая сила, возглавляющая комиссии или представленная в исполнительном органе, берет на себя ответственность за реализацию профильных вопросов. Руководство каждым направлением работы – это не статус или привилегия. Это – ежедневная профессиональная работа", – заявил он.

Мэр убежден, что необходимо заниматься изменениями для города, а не драться в сессионном зале.

"Ради компромисса и объединения всех политических сил УДАР уступил в своих амбициях. Ибо мы исходим из главного – речь идет прежде всего о развитии Киева, комфорте его жителей, а не о руководстве теми или иными комиссиями. Я призываю всех депутатов руководствоваться именно таким принципом – ответственностью перед киевлянами, которые нас выбрали. Ответственностью за реализованные дела, за реализованные проекты, за то, что происходит в городе", – подчеркнул Кличко.

8 декабря Киевсовет назначил четырех новых заместителей Киевского городского головы по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, сообщается на сайте мэрии. Заместителями стали Владимир Прокопив и Константин Усов от "Европейской солидарности", а также Алексей Кулеба и Елена Говорова от "Слуги народа".

В Киевсовете сформировали семь депутатских фракций: "Европейская солидарность" в составе 31 депутата, УДАР – 29 депутатов, "Единство Александра Омельченко" – 14 депутатов, "Слуга народа" – 12 депутатов, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 депутатов, ВО "Батьківщина" – 12 депутатов, "Голос" – девять депутатов.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Киевсовет
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