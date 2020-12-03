Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко. Его обвиняли в использовании поддельного диплома

Секретарем Киевсовета – заместителем городского головы избран депутат от партии УДАР Владимир Бондаренко. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ведомства.
"За" Бондаренко проголосовали 114 депутатов.
Бондаренко пообещал быть объективны и непредвзятым, говорится в сообщении.
В 2007–2013 он был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко". В 2013–2014 годах был помощником Кличко в Раде. С 2014 года работал руководителем аппарата КГГА.
11 мая 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором Бондаренко обвинили в использовании поддельного диплома бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
В ответе КГГА, который получила редакция, говорится, что в материалах личного дела Бондаренко нет информации о его обучении во Львовском национальном университете.
Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Киеве сообщил, что начал уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса. Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В официальной биографии Бондаренко указано, что он получил высшее юридическое образование, но не уточняется, в каком вузе.
13 июня Кличко отстранил Бондаренко от выполнения должностных обязанностей. 31 августа прокуратура Киева сообщила Бондаренко о подозрении. 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко подписал заявление Бондаренко об увольнении.
В январе 2018 года Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от ответственности за использование поддельного диплома из-за истечения сроков давности.
По информации Киевсовета, в последнее время Бондаренко был советником Кличко и секретарем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.