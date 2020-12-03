Секретарем Киевсовета избран Владимир Бондаренко. Его обвиняли в использовании поддельного диплома

Депутаты Киевсовета 3 декабря избрали секретарем – заместителем городского главы депутата от партии УДАР Владимир Бондаренко. В 2014–2017 году он был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете, однако его уволили после публикации расследования журналистов "Схем", в котором Бондаренко обвинили в использовании ложного документа об образовании.

Секретарем Киевсовета – заместителем городского головы избран депутат от партии УДАР Владимир Бондаренко. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

"За" Бондаренко проголосовали 114 депутатов.

Бондаренко пообещал быть объективны и непредвзятым, говорится в сообщении.

В 2007–2013 он был помощником Виталия Кличко в Киевском городском совете. В 2012 году во время проведения выборов в парламент баллотировался в народные депутаты Верховной Рады Украины VII созыва от политической партии "УДАР Виталия Кличко". В 2013–2014 годах был помощником Кличко в Раде. С 2014 года работал руководителем аппарата КГГА.

11 мая 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором Бондаренко обвинили в использовании поддельного диплома бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

В ответе КГГА, который получила редакция, говорится, что в материалах личного дела Бондаренко нет информации о его обучении во Львовском национальном университете.

Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Киеве сообщил, что начал уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса. Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В официальной биографии Бондаренко указано, что он получил высшее юридическое образование, но не уточняется, в каком вузе.

13 июня Кличко отстранил Бондаренко от выполнения должностных обязанностей. 31 августа прокуратура Киева сообщила Бондаренко о подозрении. 1 сентября мэр Киева Виталий Кличко подписал заявление Бондаренко об увольнении.

В январе 2018 года Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от ответственности за использование поддельного диплома из-за истечения сроков давности.

По информации Киевсовета, в последнее время Бондаренко был советником Кличко и секретарем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.