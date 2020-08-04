В Закарпатье попавшаяся на крючок рыба утащила рыбака в озеро, он утонул

Глубина озера, в котором утонул рыбак в Закарпатской области, составляет четыре метра, отметили в Госслужбе Украины по чревычайным ситуациям.

В озере вблизи села Горбок Иршавского района Закарпатской области 3 августа утонул рыбак. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба регионального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По словам очевидцев, мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая потянула рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляет 4 метра", – сообщили в ГСЧС.

Тело мужчины достали водолазы. Известно, что это был житель Мукачево.

В ГСЧС отметили, что с начала 2020 года в области утонуло 20 человек, а в 2019 году – 29.