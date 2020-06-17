В водоемах Украины в июне утонуло уже 100 человек – ГСЧС

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, только 13–14 июня в стране утонуло 24 человека, трое из них – дети.

Каждый шестой утонувший в июне – ребенок Фото: dsns.gov.ua

С начала июня в украинских водоемах утонуло 100 человек. Об этом 17 июня проинформировала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Преимущественно причиной несчастий становится грубое нарушение правил безопасного поведения. Иногда для купания люди выбирают ближайшие к дому водоемы, часто не безопасные и не оборудованные спасательными постами. Как следствие – 100 утонувших, из которых 17 – дети", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что только 13–14 июня количество погибших на воде "достигло отметки в 24 человека", из которых трое – дети.