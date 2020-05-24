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В Одесской области в реке вместе с машиной утонули два рыбака

В реку Турунчук "Жигули" упали, когда кто-то из двух находившихся внутри рыбаков завел двигатель, рассказали в полиции Одесской области.

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По данным полиции, в машине рыбаки ложились спать
По данным полиции, в машине рыбаки ложились спать
Фото: od.dsns.gov.ua

В ночь на 24 мая в Беляевском районе Одесской области в реке Турунчук вместе с машиной утонули два рыбака. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Спасателями было установлено, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно три метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что погибших и автомобиль (судя по фотографии, это "Жигули", ВАЗ-2106) уже вытащили из воды.

В полиции Одесской области рассказали, что о происшествии им сообщил владелец автомобиля, житель Раздельнянского района области 1990 года рождения.

"Мужчина рассказал, что с двумя приятелями, 1982-го и 1969 годов рождения, приехал к реке порыбачить. После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", – объяснили правоохранители.

Теги: ГСЧС, полиция, Одесская область, рыбалка, погибшие, автомобиль, мужчины
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