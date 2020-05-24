В Одесской области в реке вместе с машиной утонули два рыбака

В ночь на 24 мая в Беляевском районе Одесской области в реке Турунчук вместе с машиной утонули два рыбака. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"Спасателями было установлено, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно три метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что погибших и автомобиль (судя по фотографии, это "Жигули", ВАЗ-2106) уже вытащили из воды.
В полиции Одесской области рассказали, что о происшествии им сообщил владелец автомобиля, житель Раздельнянского района области 1990 года рождения.
"Мужчина рассказал, что с двумя приятелями, 1982-го и 1969 годов рождения, приехал к реке порыбачить. После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, как вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", – объяснили правоохранители.