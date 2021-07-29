Под Николаевом горел тепловоз поезда "Интерсити"

Когда спасатели прибыли на вызов, пассажирские вагоны были уже отцеплены Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Тушить огонь направили два пожарно-спасательных отделения и дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС.

"По прибытию было установлено, что горит задний отсек тягового тепловоза. Девять пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров, были отцеплены от тепловоза", – сказано в сообщении.

В 21.55 пожар был ликвидирован, его причину выясняют.

В 22.11 пассажирский поезд был отправлен на станцию Николаев, а в 22.57, после формирования, направлен до конечной станции Херсон.