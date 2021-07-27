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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровенской области от удара молнии загорелась школа

Обошлось без жертв и пострадавших
Обошлось без жертв и пострадавших
Фото: dsns.gov.ua

В Варашском районе Ровенской области в школу ударила молния, из-за чего произошел пожар. Об этом 27 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"27 июля в 01.16 в Ровенскую областную спасательную службу поступило сообщение о пожаре в школе в с. Перекаля, Варашского района", – рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, параллельно с тушением пожара им пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов.

Огонь окончательно потушили около пяти часов утра. Обошлось без жертв и пострадавших, но огонь уничтожил перекрытие на площади 360 м².

"Предполагаемая причина пожара – разряд молнии. Окончательная причина и размер ущерба устанавливаются",  сообщили в ГСЧС.

Теги: пожар, ГСЧС, спасатели, госслужба, ущерб, молния
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