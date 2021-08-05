СНБО поручил Кабину возложить на Кубракова обязанности главы правления "Укрзалізниці"

Эту информацию "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе министерства 4 августа.

Издание НВ опубликовало копию протокола заседания СНБО, согласно которому обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Кубракова Кабмину поручили возложить временно.

Кроме того, согласно этому документу, Совет национальной безопасности и обороны хочет, чтобы Кабмин созвал общее собрание акционеров компании, цель которого – решить ряд вопросов, касающихся "Укрзалізниці":

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Обязанности председателя правления "Укрзалізниці" временно возложены на одного из членов правления компании Ивана Юрика.