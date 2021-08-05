ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СНБО поручил Кабину возложить на Кубракова обязанности главы правления "Укрзалізниці"

Кубраков на время возглавит "Укрзалізницю"
Кубраков на время возглавит "Укрзалізницю"
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины возложить обязанности главы правления "Укрзалізниці" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Эту информацию "Интерфакс-Украина" подтвердили в пресс-службе министерства 4 августа. 

Издание НВ опубликовало копию протокола заседания СНБО, согласно которому обязанности главы правления "Укрзалізниці" на Кубракова Кабмину поручили возложить временно.

Кроме того, согласно этому документу, Совет национальной безопасности и обороны хочет, чтобы Кабмин созвал общее собрание акционеров компании, цель которого – решить ряд вопросов, касающихся "Укрзалізниці": 

  • приведение к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки;
  • обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергии для "Укрзалізниці";
  • введение программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов;
  • обеспечение увеличения транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах;
  • введение скоростного движения. 
Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области.

По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира ЖмакаОбязанности председателя правления "Укрзалізниці" временно возложены на одного из членов правления компании Ивана Юрика.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, Укрзалізниця, назначение, Александр Кубраков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рианна стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире
Рианна стала миллиардершей и самой богатой певицей в мире
  "На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз
  "На вас можно смотреть вечно!" Клип Monatik вошел в тренды YouTube, его просмотрели больше 5,4 млн раз
"Он чуть моложе тебя". Галкин подарил Пугачевой старый "Запорожец". Видео
"Он чуть моложе тебя". Галкин подарил Пугачевой старый "Запорожец". Видео
Окурки через окно, "Молодая волчица" из авто, хамы-водители. alyona alyona составила топ-10 того, что ее бесит
Окурки через окно, "Молодая волчица" из авто, хамы-водители. alyona alyona составила топ-10 того, что ее бесит
  Шарлотка традиционная. Рецепт
  Шарлотка традиционная. Рецепт
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
4 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
"Девочка-лето. Солнечная, светлая и очень милая", "Такой красивый цвет платья". Внучка Ротару восхитила новым образом
Каменских показала редкое фото со свекровью
Каменских показала редкое фото со свекровью
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Как британская королевская семья поздравила жену принца Гарри с 40-летием
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
Топ-5 трогательных фото знаменитостей, которые кормят детей грудью
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
"Мега ноги", "Какая шикарная фигурка". Никитюк сфотографировалась в бикини на водном скутере
Брежнева показала новые фото своих дочерей
Брежнева показала новые фото своих дочерей
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"А что, Павлик еще не заработал на квартиру, что снимаете?" Репяхова рассказала, почему они с мужем арендуют жилье
"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги
"Жанна красивше и красивше, вот что значит разбираться в мужчинах". Бадоева показала идеально стройные ноги
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS