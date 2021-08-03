Саакашвили: Теперь министр Кубраков будет нести полную ответственность за происходящее на “Укрзалізниці”

"Поддерживаю решение РНБО о введении временной администрации в "Укрзалізниці". Случай с железной дорогой – это как раз тот момент, когда нужно подняться над формализмом и действовать правильно и быстро. Иначе мы опять будем ходить по кругу с постоянно заложенным институциональным конфликтом между министром и главой железной дороги. А потом очередного министра – абсолютно незаслуженно, как это может оказаться в случае с [министром инфраструктуры Александром] Кубраковым, – будут сносить из-за плохих показателей железной дороги", – написал Саакашвили.

Он убежден, что министр должен взять на себя ответственность за происходящее на "Укрзалізниці".

"Иначе как он может нести ответственность за то, что он не контролирует?! А в его порядочности и целеустремленности я вообще не сомневаюсь. Железной дороге нужно принять болезненные и опасные, в том числе и для безопасности министра, решения, и их нужно принимать незамедлительно, иначе эта железная дорога в любой момент может остановиться. Нам не просто нужно ее сохранять, а развивать и строить новые линии. Украина станет важнейшей частью Восточно-Западного коридора, нам нужен скорый поезд в Одессу, и туда нужно доезжать не больше чем за два часа, – тогда это имеет смысл. Нам нужен также скорый поезд на Мариуполь – в целях безопасности и стратегической важности этого очень решающего для Украины города", – подчеркнул политик.

По его словам, за последние два года на стратегическом предприятии глава правления менялся пять раз, и ни одна компания не смогла бы нормально функционировать в таких условиях, тем более "Укрзалізниця" с ее коррупцией, массой долгов и проблем.

"Вследствие этого на данный момент у предприятия накопилось почти 36 млрд грн долгов, из которых 19 пытаются отсудить "доброжелатели" Украины в пользу Донецкого филиала "Укрзалізниці". Фактически, если срочно ничего не предпринять, предприятию, на котором работает 250 000 человек, прямая дорога к банкротству. Именно поэтому президент [Владимир] Зеленский вмешался и, как мне кажется, принял очень стратегически верное решение – назначить временно исполняющим обязанности главы предприятия министра инфраструктуры", – написал Саакашвили.

Политик назвал две причины, по которым считает это решение правильным.

"Во-первых, министр будет нести полную политическую ответственность за происходящее на предприятии – и это уже однозначно плюс. Во-вторых, действующий министр инфраструктуры Кубраков вызывает у меня глубокую симпатию, так как, в отличие от многих своих коллег, уже доказал на деле, что хочет и готов не говорить, а реализовывать реформы. Поэтому я поддерживаю решение РНБО вдвойне! Надеюсь, с этим решением у "Укрзалізниці" откроется второе дыхание. Желаю удачи команде министра Кубракова!" – подытожил глава исполнительного комитета реформ.



