Саакашвили: Теперь министр Кубраков будет нести полную ответственность за происходящее на “Укрзалізниці”

"Поддерживаю решение РНБО о введении временной администрации в "Укрзалізниці". Случай с железной дорогой – это как раз тот момент, когда нужно подняться над формализмом и действовать правильно и быстро. Иначе мы опять будем ходить по кругу с постоянно заложенным институциональным конфликтом между министром и главой железной дороги. А потом очередного министра – абсолютно незаслуженно, как это может оказаться в случае с [министром инфраструктуры Александром] Кубраковым, – будут сносить из-за плохих показателей железной дороги", – написал Саакашвили.
Он убежден, что министр должен взять на себя ответственность за происходящее на "Укрзалізниці".
"Иначе как он может нести ответственность за то, что он не контролирует?! А в его порядочности и целеустремленности я вообще не сомневаюсь. Железной дороге нужно принять болезненные и опасные, в том числе и для безопасности министра, решения, и их нужно принимать незамедлительно, иначе эта железная дорога в любой момент может остановиться. Нам не просто нужно ее сохранять, а развивать и строить новые линии. Украина станет важнейшей частью Восточно-Западного коридора, нам нужен скорый поезд в Одессу, и туда нужно доезжать не больше чем за два часа, – тогда это имеет смысл. Нам нужен также скорый поезд на Мариуполь – в целях безопасности и стратегической важности этого очень решающего для Украины города", – подчеркнул политик.
По его словам, за последние два года на стратегическом предприятии глава правления менялся пять раз, и ни одна компания не смогла бы нормально функционировать в таких условиях, тем более "Укрзалізниця" с ее коррупцией, массой долгов и проблем.
"Вследствие этого на данный момент у предприятия накопилось почти 36 млрд грн долгов, из которых 19 пытаются отсудить "доброжелатели" Украины в пользу Донецкого филиала "Укрзалізниці". Фактически, если срочно ничего не предпринять, предприятию, на котором работает 250 000 человек, прямая дорога к банкротству. Именно поэтому президент [Владимир] Зеленский вмешался и, как мне кажется, принял очень стратегически верное решение – назначить временно исполняющим обязанности главы предприятия министра инфраструктуры", – написал Саакашвили.
Политик назвал две причины, по которым считает это решение правильным.
"Во-первых, министр будет нести полную политическую ответственность за происходящее на предприятии – и это уже однозначно плюс. Во-вторых, действующий министр инфраструктуры Кубраков вызывает у меня глубокую симпатию, так как, в отличие от многих своих коллег, уже доказал на деле, что хочет и готов не говорить, а реализовывать реформы. Поэтому я поддерживаю решение РНБО вдвойне! Надеюсь, с этим решением у "Укрзалізниці" откроется второе дыхание. Желаю удачи команде министра Кубракова!" – подытожил глава исполнительного комитета реформ.
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области. CНБО инициировал введение в компании временного управления, так как критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.
По итогам прошлого года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В мае 2021 года Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Обязанности председателя правления "Укрзалізниці" временно возложены на одного из членов правления компании Ивана Юрика.