"Дороги "Большого строительства" никогда не будут платными". Кубраков опроверг сообщения о строительстве шести платных дорог в Украине

Замминистра инфраструктуры Анна Юрченко на запрос Общественного о платных дорогах в Украине сообщила, что в Украине планируется построить шесть таких дорог, и назвала ориентировочную стоимость проезда по ним. По ее словам, эти дороги могут построить на условиях концессии.

"Объясню, почему эта информация не соответствует действительности и что происходит на самом деле", – написал Кубраков.

Он сообщил, что в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры, "Укравтодор", Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о шести участках дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП:

– Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

– Борисполь – Полтава (М-03);

– Херсон – Николаев (М-14);

– Киев – Житомир – Ровно (М-06);

– Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

– Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).

"В рамках этого проекта плата за проезд взиматься не будет", – заверил Кубраков.

По его словам, взносы инвестора в рамках такого строительства будут компенсироваться из государственных средств, а не из кармана водителей.

Министр также отметил, что существует постановление правительства от 23 декабря 2020 года, которым назначен максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенным на условиях концессии.

Но Кубраков подчеркнул, что к дорогам, которые будут обновляться в рамках ГЧП, это отношения не имеет. По его словам, потенциальные концессионные проекты в Украине пока что находятся на этапе обсуждения и подготовки технико-экономического обоснования.

"Еще раз напоминаю, наша позиция здесь неизменна: дороги "Большого строительства" никогда не будут платными", – подытожил Кубраков.