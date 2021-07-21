На наиболее аварийных участках дорог Украины увеличат количество патрульных экипажей

В выходные и праздничные дни к несению службы будут привлекаться дополнительные наряды полиции Фото: Патрульна поліція України / Facebook

"Хочу акцентировать внимание на активизации работы в направлении контроля над соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, нужно усилить контроль над соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина, в том числе над соблюдением ими противоэпидемических мероприятий", – сказал Фацевич.

Кроме того, в выходные и праздничные дни к несению службы будут привлекаться дополнительные наряды полиции.

Также, по словам Фацевича, полицейские будут активнее работать над выявлением фактов нарушения правил проезда транспортных средств, чьи габаритные или весовые параметры превышают допустимую норму.

"В пределах компетенции совместно с представителями "Укртрансбезопасности" необходимо обеспечить усиление мер габаритно-весового контроля. Эти меры сейчас очень актуальны, поэтому нужно вместе с подразделениями "Укртрансбезопасности" на местах спланировать и привлечь достаточное количество нарядов патрульной полиции, полицейских для контроля", – подчеркнул замглавы Нацполиции.