На наиболее аварийных участках дорог Украины увеличат количество патрульных экипажей

"Хочу акцентировать внимание на активизации работы в направлении контроля над соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, нужно усилить контроль над соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина, в том числе над соблюдением ими противоэпидемических мероприятий", – сказал Фацевич.
Кроме того, в выходные и праздничные дни к несению службы будут привлекаться дополнительные наряды полиции.
Также, по словам Фацевича, полицейские будут активнее работать над выявлением фактов нарушения правил проезда транспортных средств, чьи габаритные или весовые параметры превышают допустимую норму.
"В пределах компетенции совместно с представителями "Укртрансбезопасности" необходимо обеспечить усиление мер габаритно-весового контроля. Эти меры сейчас очень актуальны, поэтому нужно вместе с подразделениями "Укртрансбезопасности" на местах спланировать и привлечь достаточное количество нарядов патрульной полиции, полицейских для контроля", – подчеркнул замглавы Нацполиции.
24 июня в МВД заявили, что в Украине каждые три минуты происходит ДТП. За прошлый год на дорогах страны пострадали почти 32 тыс. человек, более 3,5 тыс. граждан – водители, пассажиры и пешеходы – погибли.
В ночь на 1 июня 2020 года в Украине заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.
3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.