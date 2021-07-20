"Гримеры справятся!" Витвицкая ошарашила соцсети синяками после ДТП. Фото

"Реабилитация после ДТП продолжается на закарпатском курорте. А уже завтра планирую в Киев и вести ТСН. Как считаете, наши гримеры справятся?" – поинтересовалась 41-летняя ведущая у своих подписчиков в Facebook.

В комментариях пользователи поддержали Витвицкую и пожелали ей скорейшего восстановления.

"Гримеры-то справятся, главное – чтобы вы были здоровы!" – написала Наталя Щербанюк-Пантелюк.

"Ого. Выздоравливай, пожалуйста", – оставил комментарий Данил Щербаков.