"Гримеры справятся!" Витвицкая ошарашила соцсети синяками после ДТП. Фото

"Реабилитация после ДТП продолжается на закарпатском курорте. А уже завтра планирую в Киев и вести ТСН. Как считаете, наши гримеры справятся?" – поинтересовалась 41-летняя ведущая у своих подписчиков в Facebook.
В комментариях пользователи поддержали Витвицкую и пожелали ей скорейшего восстановления.
"Гримеры-то справятся, главное – чтобы вы были здоровы!" – написала Наталя Щербанюк-Пантелюк.
"Ого. Выздоравливай, пожалуйста", – оставил комментарий Данил Щербаков.
Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта "Вражаючі історії ТСН", премьера которого состоялась 19 апреля.
В ночь на 15 июля Витвицкая попала в ДТП. Она возвращалась с дня рождения крестницы вместе с кумом и его женой, которая, по словам ведущей, была за рулем. По словам ведущей, водитель скутера "подрезал" грузовик, который резко затормозил, столкновения избежать не удалось. Все остались живы, но получили травмы.