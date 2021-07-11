Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода

Фото было сделано на вечеринке по случаю дня рождения общей подруги пары Екатерины Савки.

"И опережая вопросы – мы с Владом охотно видимся со всеми нашими общими друзьями, потому что по-прежнему хорошо общаемся между собой. И выбирать, кого звать из нас на вечеринку, друзьям не приходится", – отметила Витвицкая.

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта "Вражаючі історії ТСН", премьера которого состоялась 19 апреля.

9 февраля 2021 года Витвицкая сообщила, что развелась с мужем, украинским режиссером Владом Кочатковым после восьми лет семейной жизни – развод супруги получили в декабре 2020 года. Детей у пары нет. Кочатков младше Витвицкой на восемь лет.

В апреле Витвицкая призналась, что на момент принятия решения о разводе они с Кочатковым уже не были счастливы в браке.