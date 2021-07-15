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15 июля, 2021
 
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Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео

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В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье микроавтобуса
В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье микроавтобуса
Фото: solomiyavitvitska / Instagram

Украинская ведущая Соломия Витвицкая в ночь на 15 июля попала в ДТП. Об этом сообщается на сайте "1+1".

Авария произошла в Киеве. В публикации отмечается, что микроавтобус, в котором ехала Витвицкая, врезался в резко затормозивший перед ними грузовой автомобиль.

За рулем микроавтобуса была подруга ведущей. Ее имя не называется.

В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье авто и ударилась головой о другое сиденье. После аварии ведущая вместе с подругой была госпитализирована. Медики диагностировали у подруги ведущей перелом ноги, а состояние самой Витвицкой не вызывает опасения. Тем не менее она прошла обследование и сделала МРТ. 

Telegram-канал dtp.kiev.ua 15 июля разместил видео, которое было записано после столкновения автомобилей. 

"В ДТП оба водителя винят скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает", – говорится в публикации.

Витвицкая случившееся пока что не комментировала.


Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта "Вражаючі історії ТСН", премьера которого состоялась 19 апреля.

Теги: Киев, ДТП, Соломия Витвицкая
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