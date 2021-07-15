Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео

Авария произошла в Киеве. В публикации отмечается, что микроавтобус, в котором ехала Витвицкая, врезался в резко затормозивший перед ними грузовой автомобиль.
За рулем микроавтобуса была подруга ведущей. Ее имя не называется.
В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье авто и ударилась головой о другое сиденье. После аварии ведущая вместе с подругой была госпитализирована. Медики диагностировали у подруги ведущей перелом ноги, а состояние самой Витвицкой не вызывает опасения. Тем не менее она прошла обследование и сделала МРТ.
Telegram-канал dtp.kiev.ua 15 июля разместил видео, которое было записано после столкновения автомобилей.
"В ДТП оба водителя винят скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает", – говорится в публикации.
Витвицкая случившееся пока что не комментировала.
Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта "Вражаючі історії ТСН", премьера которого состоялась 19 апреля.