Полиция начала расследование ДТП в Волынской области. В авто находилось 12 человек

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Авария произошла 18 июля вблизи села Печихвосты. В машине было 12 человек, семеро из которых – дети.

"30-летний водитель Ford Focus не учел дорожную обстановку, съехал на обочину, в результате чего допустил столкновение с деревом. Водитель и 35-летняя пассажирка погибли на месте, четырехлетняя девочка умерла после реанимационных мероприятий. Двух взрослых и четырех детей доставили в Гороховскую больницу. Еще один взрослый и двое детей лечатся в медицинских учреждениях Луцка. Они получили переломы, политравмы, раны. Сейчас их жизни угрозы нет", – отметили в пресс-службе.