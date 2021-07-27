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В Мининфраструктуры Украины назвали максимальную стоимость пользования платными дорогами

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Максимальная стоимость пользования дорогами составит от 0,023 до 0,133 евро за километр
Максимальная стоимость пользования дорогами составит от 0,023 до 0,133 евро за километр
Фото: Укравтодор / Facebook

Министерство инфраструктуры Украины работает над реализацией проектов строительства шести автодорог, которые построят с частными инвесторами. Максимальная стоимость пользования будет в диапазоне от 0,023 до 0,133 евро за километр, сказала заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко в ответ на запрос Общественного 27 июля.

Максимальная стоимость использования дорог также будет зависеть от транспортного средства. Кабмин Украины прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии шести дорог, а именно:

  • M-29/M-04/M-18 "Харьков – Днепр – Запорожье";
  • M-03 "Борисполь – Полтава";
  • M-14 "Херсон – Николаев";
  • M-06 "Киев – Житомир – Ровно";
  • M-08/M-19 "Ягодин – Ковель – Луцк";
  • M-04/H-11 "Днепр – Кривой Рог – Николаев".

"Реализация указанных объектов соответствует перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, который утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2020 года №1581-р", – пояснила Юрченко.

Украинское правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4,14 гривен.

Контекст:

Бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в прошлом году писал в Telegram о реализации в Украине государственно-частного партнерства на указанных участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

Экс-чиновник отмечал, что эти автодороги соединяют 10 областей Украины и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.

Теги: Харьков, Запорожье, Херсон, Ровно, инвестиции, Николаев, Кривой Рог, Житомир, Луцк, Борисполь, Днепр, Ковель, Владислав Криклий, дороги, Министерство инфраструктуры Украины, концессия
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