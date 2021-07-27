В Мининфраструктуры Украины назвали максимальную стоимость пользования платными дорогами

Максимальная стоимость использования дорог также будет зависеть от транспортного средства. Кабмин Украины прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии шести дорог, а именно:
"Реализация указанных объектов соответствует перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, который утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2020 года №1581-р", – пояснила Юрченко.
Украинское правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4,14 гривен.
Бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в прошлом году писал в Telegram о реализации в Украине государственно-частного партнерства на указанных участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.
Экс-чиновник отмечал, что эти автодороги соединяют 10 областей Украины и более 12 млн жителей смогут на себе ощутить улучшение дорожной инфраструктуры.