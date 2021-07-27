В Мининфраструктуры Украины назвали максимальную стоимость пользования платными дорогами

Максимальная стоимость пользования дорогами составит от 0,023 до 0,133 евро за километр Фото: Укравтодор / Facebook

Максимальная стоимость использования дорог также будет зависеть от транспортного средства. Кабмин Украины прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии шести дорог, а именно:

M-29/M-04/M-18 "Харьков – Днепр – Запорожье";

M-03 "Борисполь – Полтава";

M-14 "Херсон – Николаев";

M-06 "Киев – Житомир – Ровно";

M-08/M-19 "Ягодин – Ковель – Луцк";

M-04/H-11 "Днепр – Кривой Рог – Николаев".

"Реализация указанных объектов соответствует перечню приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года, который утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2020 года №1581-р", – пояснила Юрченко.

Украинское правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами от 0,023 до 0,133 евро за километр, что по состоянию на 26 июля соответствует сумме от 73 копеек до 4,14 гривен.