На трассе Киев – Одесса произошел оползень

"На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса, на 337 км возле села Троицкое (Подольский район) в результате затяжных дождей возник оползень и деформация дорожного покрытия", – говорится в сообщении.

Причиной оползня называют ливни, которые пропитали почву влагой. Аварийный участок пути находится примерно в 337 км от Киева в направлении Одессы. Водителей просят быть внимательными. Часть дороги, где произошло обрушение, сейчас перекрыта.

"Подрядная организация выполняет работы по замене переувлажненного грунта. Круглосуточно работает 10 единиц спецтехники. Уже заменили 2,2 тыс. м³ переувлажненного грунта", – отметили в Службе автодорог.

Машины пускают по левой полосе.