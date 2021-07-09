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Эксперт: Вместо программы системных реформ правительство вновь предлагает декларативный документ

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Кабинет Министров представил третью версию свой программы работы
Кабинет Министров представил третью версию свой программы работы
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины подготовил третью редакцию программы своей деятельности до 2024 года, но, как и предыдущие версии, она не имеет ничего общего с планом настоящих реформ, способных вывести страну из кризиса, пишет 9 июля в своем блоге на LIGA.net доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

По его словам, за последние семь лет парламент утвердил уже несколько таких программ с разными смыслами, объемом и конечной целью, но обычно правительства используют этот документ для получения иммунитета от роспуска. Гмырин напомнил, что программа деятельности правительства – это системный документ, в котором должны быть прописаны стратегия и тактика Кабмина на определенный период.

"И кроме долгосрочных целей там должны быть указаны промежуточные задачи, инструментарий для их воплощения и показатели эффективности, по которым будут определять, выполнены цели или нет. Это в теории", – отметил эксперт.

Гмырин заявил, что на этот раз правительство во главе с Денисом Шмыгалем подготовило третью редакцию своего плана действий на среднесрочную перспективу, а первый и второй варианты парламент провалил год назад.

В новой версии документ изложен на 85 страницах и состоит из нескольких блоков. Гмырин привел их краткое изложение:

  • "Большое строительство". Включает в себя строительство и ремонт дорог и мостов, аэропортов; обновление подвижного состава. К 2024 году правительство хочет передать в концессию шесть морских портов.
     
  • "Инвестиционный хаб". Предусматривает создание Фонда и запуск Национальной биржи по торговле капиталом и товарами, увеличение соотношения объема торгов на организованном фондовом рынке с ВВП до 15% с 8% в 2020 году. К 2024 году должен увеличиться чистый приток инвестиций (ПИИ) – до 5–5,5%.
     
  • "Легкий бизнес". Запланировано: уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес в результате улучшения системы госнадзора, выполнения Соглашения об ассоциации в части контроля за табаком, горючим; налогообложение акцизом пива, горючего и спирта, уменьшение времени прохождения таможенных процедур, прогресс в выполнении Соглашения относительно таможенных вопросов.
     
  • "Новая экономика". Приоритетом Кабмина является получение членства в Европейском космическом агентстве, импортозамещение, активизация авиастроения. Экспорт авиатехники должен вырасти с 12 млн грн до 3,8 млрд грн. Предусмотрена интеграция в европейское энергетическое пространство, в частности – интеграция в ENTSO-E (до 2023 года), адаптация к энергетическому законодательству ЕС и диверсификация источников газа. Также планируется получить независимость от энергосистем РФ и Беларуси. Одной из своих задач правительство видит привлечение иностранных партнеров для создания консорциума по управлению ГТС Украины и создание условий для реформирования угольной отрасли.

Целесообразность передачи стратегически важных объектов инфраструктуры во внешнее управление Гмырин сравнил с "дикой" приватизацией 90-х годов прошлого столетия и распродажей государственной собственности. Так он прокомментировал планы по передаче в концессию шести морских портов и возможность создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Намерения Кабмина добиться увеличения объема торгов на организованном фондовом рынке он оценил оптимистичнее. По словам автора блога, до недавнего времени в Украине не было четкого законодательного регулирования торговли деривативами (фьючерсные и форвардные контракты, опционы, свопы). Предприниматели, которые проводили такие операции, рисковали оказаться перед угрозой двойного толкования их деятельности со стороны Налогового кодекса, поэтому предпочитали торговать ценными бумагами через дочерние организации за пределами Украины.

По мнению аналитика, если Кабмину удастся достичь заявленной цели, это создаст значительные предпосылки для притока инвестиций, например, в агросектор, так как такое инвестирование будет проводиться напрямую производителю, минуя посредников.

Программный тезис правительства об интеграции украинского законодательства в законодательное пространство ЕС Андрей Гмирин воспринимает как "устаревшую мантру" – не подкрепленную конкретными шагами декларацию.

Подытоживая свой анализ, ученый отмечает, что правительственная программа не содержит в себе главного – плана системных преобразований в украинской экономике, в частности, в сфере налогообложения. В ней задекларировано только уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес. И это после того, пишет эксперт, как парламент уже принял в первом чтении законопроект №5600, который увеличивает налоговую нагрузку.

"Я уверен, чтобы не стоять годами на одном месте, мы должны изменить саму философию действующей налоговой системы – с репрессивной на стимулирующую. А это, конечно, предусматривает комплекс изменений – все они прописаны в моей программе налоговых трансформаций "От нестабильности к гармонии". Это – реструктуризация налоговых и контролирующих органов, централизация их функций, широкая либерализация системы налогообложения, проведение реальной амнистии капиталов и введение налога на выведенный капитал, автоматизация и цифровизация администрирования налогов, сокращение административного давления на бизнес. Надеюсь, мы увидим все это в программных документах Кабмина после их доработки", – резюмировал Андрей Гмырин.

Теги: Украина, Кабинет Министров, инвестиции, ВВП, экономика, бизнес, правительство, реформы, ГТС, строительство, приватизация, законодательство, парламент, законопроект, торговля, Андрей Гмырин, концессия, Кабмин, Большое строительство
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