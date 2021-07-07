Кабмин утвердил порядок декретного отпуска для отца и других родственников ребенка

Двухнедельный декретный отпуск теперь могут предоставить не только матери, но и другим членам семьи Фото: depositphotos.com

В мае президент Владимир Зеленский подписал принятый в апреле Радой закон, обеспечивающий равные возможности для матери и отца в уходе за ребенком.

Закон вводит новый вид отпуска – одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя. Его могут предоставить кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке, дедушке либо другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Решение правительства определило процедуру получения такого декретного отпуска для отца и других родственников ребенка.

Оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется один раз, но не позже чем через три месяца с рождения ребенка. Он не подлежит разделению на части. В случае рождения двух и более детей от одной беременности продолжительность отпуска не увеличивается.

Также Кабмин определил перечень документов для всех категорий граждан, которые могут претендовать на отпуск.