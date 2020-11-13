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13 ноября, 2020
 
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"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета

По словам бронзовой призерки Олимпийских игр Анны Ризатдиновой, она боится, что из-за занятости на работе мало внимания уделяет сыну Роману.

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Ризатдинова: Страх, что много работаю и мало уделяю времени ребенку, был всегда
Ризатдинова: Страх, что много работаю и мало уделяю времени ребенку, был всегда
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Бронзовая призерка Олимпийских игр, украинская гимнастка Анна Ризатдинова в интервью изданию Viva! сообщила, что счастливой ее делает самореализация, а отсутствие работы вызывает страдания.

При этом спортсменка боится, что из-за занятости на работе мало уделяет времени сыну Роману.

"Страх, что много работаю и мало уделяю времени ребенку, был всегда. Не то чтобы мало, но не так много, как могла бы, если бы не работала. Но понимаю – счастливыми дети вырастают у счастливых матерей. Я работаю, чтобы ребенок мной гордился. Для меня это безумно важно", – сообщила она.

Ризатдинова рассказала, что после рождения сына была в декрете пять месяцев, а после вернулась к работе.

ачала ездить на мастер-классы и брала Рому с собой по всему миру", – заявила гимнастка.

Она отметила, что не может понять неработающих женщин, которые оставляют детей с нянями.

е понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают, и вместо времени с ребенком проводят его в салонах красоты или тратят на шопинг. Другое дело, если мама работает, как в моем случае, и за маму, и за папу – тут я абсолютно поддерживаю", – подчеркнула Ризатдинова.

Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). 

В 2017 году Ризатдинова стартовала на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике в Киеве, но после выступления в многоборье снялась с соревнований, сославшись на давнюю травму.

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Его отец – беглый бизнесмен Александр Онищенко.

Осенью 2020 года Ризатдинова открыла свою Академию художественной гимнастики.

Теги: дети, семья, Анна Ризатдинова
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