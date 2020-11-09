Ризатдинова рассказала, как зарождался ее роман с Мельником

По словам украинской гимнастки Анны Ризатдиновой, она не знает, как дальше будут развиваться романтические отношения с участником проекта "Танцы со звездами" Сергеем Мельником.

Ризатдинова и Мельник познакомились на "Танцах со звездами" Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в интервью, которое опубликовано 9 ноября на сайте "КП в Украине", рассказала, что романтические отношения с участником проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Сергеем Мельником зарождались во время подготовки их первого совместного танца для эфира, посвященного выпускникам проекта.

Ризатдинова отметила, что после выступления приезжала на тренировки к Мельнику, чтобы его поддержать.

Гимнастка заявила, что не знает, как будет развиваться их роман, предпочитая, чтобы все шло своим чередом.

Ризатдинова и Мельник впервые вышли вместе на паркет "Танцев со звездами" во время девятого эфира, который состоялся 25 октября. Он был посвящен выпускникам предыдущих сезонов шоу – Ризатдинова принимала участие в проекте в 2019 году, выступая на паркете вместе с хореографом Александром Прохоровым. Пара заняла второе место.

8 ноября 2020 года во время так называемого семейного эфира Мельник снова вышел на паркет с Ризатдиновой – пара публично сообщила, что находится в отношениях. Запись выступления пары обнародована на странице проекта в Facebook.

"Во время "Семейного вечера" Сергея Мельника захотела поддержать Анна Ризатдинова. И это неслучайно – ведь между ними возникли романтические отношения", – говорится в публикации.

В ноября 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что является отцом ребенка. Пара не состояла в браке. Спортсменка одна воспитывает сына.

Мельник – герой пятого сезона "Холостяка" на СТБ. Его избранницей стала участница шоу Марина Кищук, однако спустя полгода после завершения проекта пара рассталась.