Ризатдинова показала тренировку в зале

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, как выполняет упражнения для спины и ног.

Ризатдинова: Что меня вдохновляет? Фильмы, концерты, путешествия, самореализация Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 5 ноября в Instagram опубликовала ролик, на котором запечатлена во время тренировки в зале.

На видео певица в спортивном топе и лосинах выполняет на тренажере упражнения для ног и приседает со штангой.

"Что меня вдохновляет? Фильмы, концерты, путешествия, самореализация", – подписала она ролик.

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В ноябре 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.