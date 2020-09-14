Ризатдинова стала ведущей

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова дебютировала в роли ведущей. Спортсменка отметила, что провела масштабное мероприятие на украинском языке.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова заявила, что в будущем намерена стать ведущей мероприятий. Об этом она рассказала 14 сентября в Instagram.

"Хочу поделиться с вами достижением – в субботу состоялся мой дебют в роли ведущей. Я провела открытие 25-го [международного турнира по художественной гимнастике] "Кубок Дерюгиной". Впервые в жизни провела такое масштабное мероприятие, да еще и на украинском языке", – написала спортсменка.

Ризатдинова отметила, что вела мероприятие на украинском языке в паре с шоуменом Тимуром Мирошниченко.

"Останавливаться на достигнутом не планирую. Надеюсь, что проведу еще много интересных мероприятий", – поделилась она планами.

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).