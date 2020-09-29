"Какой красивый". Ризатдинова показала сына от Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала речную прогулку со своим сыном Романом, отцом которого является беглый нардеп Александр Онищенко.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram поделилась черно-белым снимком со своим сыном Романом. Фото было сделано во время их совместной речной прогулки.

"Друзья, всем продуктивной рабочей недели. У нас расклад простой: Рома идет в сад, мама – на работу. Кстати, есть тут работающие мамочки? Получается совмещать материнство с работой?" – спросила она.

"Какой сын красивый. А мама – пример для многих", – написала подписчица indiana.diana.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).