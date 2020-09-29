"Какой красивый". Ризатдинова показала сына от Онищенко

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram поделилась черно-белым снимком со своим сыном Романом. Фото было сделано во время их совместной речной прогулки.
"Друзья, всем продуктивной рабочей недели. У нас расклад простой: Рома идет в сад, мама – на работу. Кстати, есть тут работающие мамочки? Получается совмещать материнство с работой?" – спросила она.
"Какой сын красивый. А мама – пример для многих", – написала подписчица indiana.diana.
Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).