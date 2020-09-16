Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой

Пассия бывшего мужа солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, Ольга Богатая поделилась в Instagram снимками тренировки с гимнасткой Анной Ризатдиновой. Их встреча прошла в рамках проекта Богатой, по концепции которого звезды спорта проводят мастер-классы.
"Анна Ризатдинова убеждена, что миссия каждого спортсмена – передавать свой опыт и мотивировать, поэтому с радостью поддержала проект", – отметила она.
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Я счастлива создавать проекты для людей 13 сентября смотровая площадка КВЦ Парковый наполнилась невероятной красотой благодаря нашей тренировке с олимпийской призёркой / чемпионкой мира по гимнастике @anna_rizatdinova , которая провела мастер-класс по стретчингу. * Проект «тренировки со звёздами в мире спорта» — это прекрасная возможность собрать классных людей под эгидой любви к себе и начать своё утро правильно. * Анна Ризатдинова убеждена, что миссия каждого спортсмена — передавать свой опыт и мотивировать, поэтому с радостью поддержала проект * * Огромная благодарность нашим партнерам за поддержку: @parkovy.info создали лучшие условия для тренировки с потрясающим видом * @newbalance подарили каждому участнику скидочный ваучер на спортивную коллекцию * * * @yaro.ua позаботились о правильном сбалансированном перекусе наших спортсменов после тренировки * @vodauaofficial восполнили водный баланс организма наших участников * @jetsetterua за информационную поддержку нашего проекта * @rakovskiy_yura за самые лучшие фотографии * @yuliak89 и @ksadovaia — мои волшебницы и единомышленницы, крепко вас обнимаю * И, конечно же, ВАМ, наши дорогие гости, за то, что ВЫ с нами и МЫ на одной волне * * #спорт_с_богатой
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@anna_rizatdinova @parkovy.info @newbalance @yaro.ua @vodauaofficial @jetsetterua Супер крутое видео благодаря @artem.gryshchenko * #спорт_с_богатой
В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото отдыха в Альпах.
8 апреля избранница пластического хирурга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".
В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.
Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.