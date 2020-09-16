Пассия бывшего мужа Каминской занялась спортом с Ризатдиновой

Девушка экс-супруга солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, Ольга Богатая показала, как занималасть стретчингом вместе с гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Богатая (на снимке справа): Анна Ризатдинова убеждена, что миссия каждого спортсмена – передавать свой опыт и мотивировать, поэтому с радостью поддержала проект Фото: bogataya_olga / Instagram

Пассия бывшего мужа солистки украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, Ольга Богатая поделилась в Instagram снимками тренировки с гимнасткой Анной Ризатдиновой. Их встреча прошла в рамках проекта Богатой, по концепции которого звезды спорта проводят мастер-классы.

"Анна Ризатдинова убеждена, что миссия каждого спортсмена – передавать свой опыт и мотивировать, поэтому с радостью поддержала проект", – отметила она.

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото отдыха в Альпах.

8 апреля избранница пластического хирурга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие" призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.