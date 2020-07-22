"Юный Dzidzio". Сын Каминской с бородой позировал на фоне слона

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась в сети снимками, на которых запечатлены ее сын и дочь во время посещения Киевского зоопарка.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила фото своих детей, сделанные во время посещения Киевского зоопарка.

"Дельфин и русалка", – подписала снимок артистка.

На первом снимке запечатлен пятилетний сын певицы с нарисованной бородой возле ограды, за которой виднеется слон.

"С бородой как маленький Эдгар", – отметили сходство сына с его отцом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским фолловеры.

"Юный Dzidzio", – пошутили подписчики.

На втором снимке Каминская показала дочь, которая ловит бутафорскую рыбу в игрушечном бассейне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дельфин и русалка Публикация от Слава Каминская (@babaslavka) 21 Июл 2020 в 1:37 PDT

Слава и Эдгар Каминские развелись летом 2019 года, прожив в браке пять лет. У пары есть двое детей. Дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

В январе 2020 года Каминский впервые показал подписчикам свою новую избранницу, опубликовав в разделе "Истории" совместное фото с отдыха в Альпах.

8 апреля избранница пластического хирурга Ольга Богатая опубликовала в Instagram совместное фото с Каминским, назвав его "любимым".

В мае Каминская во время общения с певицей Олей Поляковой в рамках игры "Правда или действие", призналась, что им с бывшим мужем приходится находить общий язык ради детей.