Ризатдинова показала сыну свою звезду

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась в сети совместным фото с сыном, которое было сделано на фоне именной звезды в Киеве.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала сыну Роману свою именную звезду, открытие которой состоялось в Киеве в конце августа.

Об этом спортсменка рассказала 13 октября в Instagram, разместив совместное фото с сыном, сделанное на фоне именной звезды.

"Теперь уже и Рома увидел мамину звездочку",– подписала она снимок.

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). В ноября 2017 года Ризатдинова родила сына Романа. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.

27 августа спортсменка поделилась в микроблоге снимками, сделанными во время открытия ее именной звезды на Аллее звезд в Киеве, которая расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади.

Здесь также расположены именные звезды певиц Насти Каменских и Ирины Билык, а также других представителей украинского шоу-бизнеса.