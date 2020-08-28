"Мама всплакнет, папа будет гордиться". В Киеве открыли именную звезду Ризатдиновой

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова после открытия своей именной звезды в Киеве заявила, что спортсменам многого не надо.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала в Instagram снимки, сделанные на открытии ее именной звезды в Киеве.

"Когда узнала, что мне будут открывать звезду, эмоции переполняли. Это была всегда мечта, чтобы я получила признание именно у себя дома, именно в своей стране. Когда ты на протяжении 17 лет упорно делаешь все для того, чтобы флаг Украины поднимался как можно чаще, когда вот именно страна тебя оценивает, это самое дорогое для спортсмена. Поверьте: нам многого не надо, просто нужно, чтобы труд был оценен", – написала она.

По словам спортсменки, ее переполняют эмоции.

"Столько людей пришло меня поддержать сегодня: моя спортивная команда. Жаль, что родители на данный момент не со мной. Но они гордятся. Я уверена, что когда маме буду присылать фотографии с сегодняшнего мероприятия, она всплакнет, потому что она у меня сентиментальная. Ну а папа будет гордиться, я в этом уверена. Потому что для них я всегда пятилетняя девочка, которая начинала свой путь, у которой много чего не получалось в гимнастике. И вот куда мы дошли", – отметила она.

Аллея звезд в Киеве расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади.

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).