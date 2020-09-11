"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык

Украинская певица Ирина Билык заявила, что запомнит на всю жизнь день, когда у нее появилась именная звезда.

Билык: Пускай моя музыка остается любимой на долгие годы, а еще лучше – навсегда! Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram разместила снимки, снятые в день открытия ее именной звезды в Киеве.

"Этот день я запомню на всю жизнь! Об этом мечтают все артисты во всем мире – иметь свою звезду на Аллее славы звезд! Пускай моя музыка остается любимой на долгие годы, а еще лучше – навсегда!" – написала она.

Аллея звезд в Киеве расположена вдоль улиц Леси Украинки, Эспланадной и Спортивной площади.

Ирина Билык окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. С детства занималась музыкой. В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году Билык была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки. Она обладательница Ордена княгини Ольги ІІІ степени.