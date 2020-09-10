21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены

21-летний сын украинской певицы Ирины Билык Глеб Оверчук сделал предложение своей избраннице, используя вместо кольца крышку от бутылки с пивом.

Оверчук и его избранница пока не планируют играть свадьбу, избегая затрат Фото: bilyk_iryna / Instagram

21-летний сын украинской певицы Ирины Билык Глеб Оверчук и его невеста обручились три года назад. Об этом пара рассказала в интервью передаче "ЖВЛ" на канале "1+1".

"Мы с Алисой обручены. У меня есть кольцо – я сделал предложение крышкой от [бутылки] пива", – поделился сын Билык.

По словам его избранницы, предложение руки и сердца Оверчук сделал ей около трех лет назад.

"Но свадьбу мы пока не планируем, потому что это затратно и в плане энергии, и финансово", – отметила невеста Оверчука.

Оверчук – сын Билык от модели Андрея Оверчука. Он родился 18 июня 1999 года.

В интервью ведущей "Світського життя" на канале "1+1" Кате Осадчей мать Оверчука заявила, что в качестве музыкального гостя пригласит на его свадьбу украинскую группу "Воплі Відоплясова".