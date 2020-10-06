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06 октября, 2020
 
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"Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка". Ризатдинова рассказала о самореализации

По словам украинской гимнастки Анны Ризатдиновой, если бы она продолжала сидеть дома, занимаясь только воспитанием ребенка, то чувствовала бы себя раздраженной.

Ризатдинова: Совмещать работу и материнство сложно, особенно когда она у тебя не одна
Ризатдинова: Совмещать работу и материнство сложно, особенно когда она у тебя не одна
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram 5 октября рассказала, как совмещает работу с воспитанием трехлетнего сына Романа.

По словам Ризатдиновой, она чувствует себя счастливой от того, что имеет возможность реализоваться не только в материнстве, но и в профессии. Спортсменка отметила, что если бы не работала, то чувствовала бы себя раздраженной.

"Совмещать работу и материнство сложно, особенно когда она у тебя не одна, но все реально!" – заверила она.

Ризатдинова подчеркнула, что старается сбалансированно уделять время и работе, и сыну.

"В субботу и воскресенье у нас семейные дни с малышом. В остальные дни Рома четко знает, что идет в садик, а я – на работу. Мама для него – пример, как надо трудиться. Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка", – рассказала Ризатдинова.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

Она родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.

В начале сентября 2020 года Ризатдинова сообщила, что отдала сына в детский сад.

Теги: дети, Анна Ризатдинова
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