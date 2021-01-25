Полтавская ОГА в 2020 году стала первой в Украине по эффективности ремонтов местных дорог

В 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году.

В тройку лидеров попали также Херсонская и Ивано-Франковская областные государственные администрации Фото: amd.pl.ua

Координатор программы "Большое строительство" Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook рейтинг использования средств Государственного дорожного фонда за 2019-й и 2020 годы.

По информации Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,172 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021 составил 1,389 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.

Первой по по эффективности использования средств Госдорфонда стала Полтавская ОГА – 99,94%. В тройку лидеров попали также Херсонская (99,59%) и Ивано-Франковская (99,57%) областные государственные администрации.

"Использование бюджета Дорожного фонда 2020 – на уровне 99,94%, что является самым высоким показателем в Украине. Это говорит о том, что средства, которые были выделены области на местные дороги, не отлеживаются на счетах облгосадминистрации, а работают на людей", – подчеркнул председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, сообщает пресс-служба ОГА.

Как отметил директор Агентства местных дорог Полтавской области Алексей Басан, все запланированные ремонты местных дорог выполнены своевременно и в полном объеме. Кроме этого, предприятие смогло увеличить запланированные объемы ремонтов.

"Благодаря эффективному использованию ресурсов, мы смогли в этом году сэкономить более 100 млн грн государственных средств, на которые дополнительно отремонтировали почти 15 км местных дорог. Наш показатель этого года – 127 км отремонтированных дорог – один из крупнейших среди других областей", – цитирует Басана пресс-служба ведомства.