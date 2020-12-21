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"Это точно в тысячу раз лучше чем то, что было здесь раньше". Блогер Чилачава показал состояние дороги Кропивницкий – Кривой Рог после ремонта

После аудита трассы от Кропивницкого до Кривого Рога автор видеопроекта "Самые плохие дороги в Украине" блогер Рауль Чилачава заявил, что дороги в Киевской области ему теперь не кажутся такими хорошими, как раньше.

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Рауль Чилачава: Это не европейский автобан, но качественная европейская дорога какого-нибудь местного значения
Рауль Чилачава: Это не европейский автобан, но качественная европейская дорога какого-нибудь местного значения
Скриншот: 2 Лошадиные Силы / Facebook

Автор видеопроекта "Самые плохие дороги в Украине" блогер Рауль Чилачава проехал по маршруту от Кропивницкого до Кривого Рога после ремонта. В прошлом году он сообщал, что на трассе "можно было потерять и подвеску, и автомобиль". Теперь Чилачава повторил свой прошлогодний маршрут. Увиденным он поделился в своем Facebook во втором эпизоде нового цикла "Аудит "Большого строительства".

"Строят отбойники, облагораживают обочину, есть ливневки. Это не европейский автобан, но качественная европейская дорога какого-нибудь местного значения", – отметил Чилачава.

Он также проехал по еще не отремонтированному участку в районе Петрово в стороне от основного маршрута. Там ему попались отремонтированные фрагменты.

"Есть ощущение, что я поехал не по той дороге. Это не похоже на то, что было год назад. Я думаю, что в последний раз местные жители разметку на дороге здесь видели, когда отступали немцы", – прокомментировал блогер.

Он вернулся на основную трассу и показал, как она выглядит теперь на всем протяжении.

"Глядя на эти залежи гладкого асфальта, вижу, что в Киевской области дороги выглядят уже не настолько хорошо, как мне казалось ранее. И это точно в тысячу раз лучше, чем то, что было здесь раньше", – резюмировал блогер.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Позитивный эффект от президентской программы "Большое строительство" не только предотвратил серьезное падение украинской экономики в кризисный период, но и создает потенциал для роста ключевых показателей. Об этом написало издание Delo.ua со ссылкой на исследование, проведенное независимой группой макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

Советник президента Олег Устенко заявил, что "Большое строительство" в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.

Теги: ремонт, аудит, дороги, блогер, Большое строительство, ремонт дорог
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