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В 2020 году в Украине поставлен рекорд по количеству построенных и отремонтированных дорог – СМИ

Издание "Деловая столица" назвало пять главных фактов о ремонте и строительстве дорог в Украине в 2020 году.

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Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта
Фото: depositphotos.com

Издание "Деловая столица" назвало пять главных достижений "Укравтодора" в 2020 году. В редакционной статье, опубликованной 15 декабря, портал пишет, что в этом году в ходе реализации программы "Большое строительство" был поставлен абсолютный рекорд по количеству отремонтированных и построенных дорог государственного значения.

"По состоянию на начало декабря "Укравтодор" отремонтировал и построил 3900 км дорог государственного значения. План до конца года – обновить 4200 км. Еще 2000 км за год обновили областные государственные администрации", – сказано в материале.

Такого, пишет издание, никогда не удавалось добиться за все годы независимости. Вторым пунктом журналисты назвали снижение стоимости готовых объектов. По данным издания, экономия на каждом километре составила 4,5 млн гривен.

В-третьих, отмечают авторы статьи, впервые в истории Украины был применен принцип ремонта дорог целыми маршрутами, а не отдельными участками. Раньше "дороги длиной в 100 км делились на отрезки по 5 км и ремонтировались несколько лет, в результате чего на одной и той же трассе хорошие участки сменялись ямами и "кратерами", пишет издание.

Также в 2020 году в ходе "Большого строительство" не существовало приоритетных областей – дороги ремонтировались и строились во всех регионах.

"В 2020 году мы изменили подходы, и мы действительно сшиваем Украину", – приводит "Деловая столица" слова народного депутата от "Слуги народа", председателя межфракционного объединения "За "Большое строительство" Елены Шуляк.

Пятым пунктом издание называет максимальную поддержку государственных инвестиций в развитие инфраструктуры со стороны населения.

"Как показали результаты социологического исследования КМИС, абсолютное большинство украинцев – 89,8% – поддерживают государственные инвестиции в строительство/ремонт дорог, мостов, транспортных развязок, детсадов, школ, больниц, поликлиник, спортплощадок, стадионов", – говорится в материале.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Советник президента Олег Устенко заявил, что "Большое строительство" в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.

Позитивный эффект от президентской программы "Большое строительство" не только предотвратил серьезное падение украинской экономики в кризисный период, но и создает потенциал для роста ключевых показателей. Об этом написало издание Delo.ua со ссылкой на исследование, проведенное независимой группой макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

Теги: строительство, дороги, инфраструктура, Большое строительство, ремонт дорог
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