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Новая объездная Киева, мост в Кременчуге и 2900 км бетонных дорог – Кубраков назвал планы "Укравтодора" до 2025 года

На большие инфраструктурные проекты до 2025 года может быть выделено около 340 млрд грн, рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В 2021 2025 годы планируется полностью восстановить 1385 мостов
В 2021–2025 годы планируется полностью восстановить 1385 мостов
Фото: depositphotos.com

"Укравтодор" собирается существенно увеличить темпы строительства и восстановления инфраструктуры в ближайшие пять лет, размер финансирования новых проектов составит около 340 млрд грн, заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков. О его планах пишут "Факты. ICTV".

Большое внимание в предстоящие пять лет, по словам Кубракова, будет уделено строительству бетонных дорог. До 2025 года их должно быть уже 2900 км. В первую очередь, в бетоне будут восстановлены трассы М-29 Харьков – Перещепино (180 км), Р-55 Одесса – Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь – Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).

Инфографика: fakty.com.ua
Инфографика: fakty.com.ua

Первая новая бетонная трасса Днепр – Решетиловка будет достроена уже в следующем году, участок в 80 км в Полтавской области строится полностью из бетона.

"Цементобетонные дороги важны по той причине, что в них практически нет импортной составляющей, цементных заводов в Украине много, и они работают", – объяснил Кубраков.

Инфографика: fakty.com.ua
Инфографика: fakty.com.ua

Также будет продолжено развитие приграничной инфраструктуры: планируется обновить 600 км дорог в 11 приграничных областях с бюджетом 12,6 млрд гривен, появится 30 новых КПП, сообщил Кубраков. Кроме этого, отмечает портал, запланировано строительство новой объездной дороги Киева и дороги, ведущей к Одесскому порту. Будет также построен еще один мост через Днепр – в Кременчуге. Стоимость проекта оценивается в 28,7 млрд грн.

В 2021–2025 годы будет реализовываться глобальная программа по ремонту и реконструкции мостов: планируется полностью восстановить 1385 мостов.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Со ссылкой на оценки экономистов "Факты. ICTV" сообщают, что государственные инвестиции в развитие и восстановление инфраструктуры в 2020 году позволили спасти экономику Украины, замедлив снижение ВВП с 11% до 3,7%. Это, по мнению журналистов, дает основание полагать, что финансирование будет выделено, поскольку положительное влияние инфраструктурных проектов на экономику будет сохраняться и в будущем.

Позитивный эффект от президентской программы "Большое строительство" не только предотвратил серьезное падение украинской экономики в кризисный период, но и создает потенциал для роста ключевых показателей. Об этом написало издание Delo.ua со ссылкой на исследование, проведенное независимой группой макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

Советник президента Олег Устенко заявил, что "Большое строительство" в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.

Теги: экономика, Укравтодор, строительство, ремонт, мост, дороги, финансирование, инфраструктура, Александр Кубраков, Большое строительство, ремонт дорог
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