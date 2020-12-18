Новая объездная Киева, мост в Кременчуге и 2900 км бетонных дорог – Кубраков назвал планы "Укравтодора" до 2025 года

На большие инфраструктурные проекты до 2025 года может быть выделено около 340 млрд грн, рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Укравтодор" собирается существенно увеличить темпы строительства и восстановления инфраструктуры в ближайшие пять лет, размер финансирования новых проектов составит около 340 млрд грн, заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков. О его планах пишут "Факты. ICTV".

Большое внимание в предстоящие пять лет, по словам Кубракова, будет уделено строительству бетонных дорог. До 2025 года их должно быть уже 2900 км. В первую очередь, в бетоне будут восстановлены трассы М-29 Харьков – Перещепино (180 км), Р-55 Одесса – Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь – Мариуполь (95 км в Днепропетровской области).

Инфографика: fakty.com.ua

Первая новая бетонная трасса Днепр – Решетиловка будет достроена уже в следующем году, участок в 80 км в Полтавской области строится полностью из бетона.

"Цементобетонные дороги важны по той причине, что в них практически нет импортной составляющей, цементных заводов в Украине много, и они работают", – объяснил Кубраков.

Инфографика: fakty.com.ua

Также будет продолжено развитие приграничной инфраструктуры: планируется обновить 600 км дорог в 11 приграничных областях с бюджетом 12,6 млрд гривен, появится 30 новых КПП, сообщил Кубраков. Кроме этого, отмечает портал, запланировано строительство новой объездной дороги Киева и дороги, ведущей к Одесскому порту. Будет также построен еще один мост через Днепр – в Кременчуге. Стоимость проекта оценивается в 28,7 млрд грн.

В 2021–2025 годы будет реализовываться глобальная программа по ремонту и реконструкции мостов: планируется полностью восстановить 1385 мостов.

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Со ссылкой на оценки экономистов "Факты. ICTV" сообщают, что государственные инвестиции в развитие и восстановление инфраструктуры в 2020 году позволили спасти экономику Украины, замедлив снижение ВВП с 11% до 3,7%. Это, по мнению журналистов, дает основание полагать, что финансирование будет выделено, поскольку положительное влияние инфраструктурных проектов на экономику будет сохраняться и в будущем.

Позитивный эффект от президентской программы "Большое строительство" не только предотвратил серьезное падение украинской экономики в кризисный период, но и создает потенциал для роста ключевых показателей. Об этом написало издание Delo.ua со ссылкой на исследование, проведенное независимой группой макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

Советник президента Олег Устенко заявил, что "Большое строительство" в перспективе может обеспечить рост ВВП до отметки 5%.