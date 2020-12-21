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Мининфраструктуры заключило соглашение с ЕБРР о кредите в €450 млн

Кредитные средства от Европейского банка реконструкции и развития направят на капитальный ремонт пяти участков трассы Киев – Одесса и северной объездной дороги Львова, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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ЕБРР выделит &euro;450 млн на строительство дорог в Украине
ЕБРР выделит €450 млн на строительство дорог в Украине
Фото: ЕРА

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 18 декабря подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении €450 млн кредита на строительство и ремонт дорог в стране, проинформировала пресс-служба Мининфраструктуры.

В релизе сказано, что кредитные средства направят на капитальный ремонт пяти участков трассы Киев – Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях) и северной объездной дороги Львова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Facebook, что эти проекты "не только сделают жизнь людей более комфортной, но и создадут мультипликативный эффект для роста экономики" страны.

По словам Криклия, дороги будут строить и ремонтировать в рамках проекта "Большое строительство".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/233158038251407

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Львов, Одесса, ЕБРР, строительство, кредиты, Владислав Криклий, Мининфраструктуры, дороги, инфраструктура, соглашение, Большое строительство, ремонт дорог
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