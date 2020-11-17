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Кубраков заявил о планах "Укравтодора" построить и реконструировать 6,8 тыс. км дорог в 2021 году

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, в 2020 году Госагентство завершает ремонт и строительство или уже ввело в эксплуатацию 3,9 тыс. км дорог из 4,2 тыс., которые запланировали построить или реконструировать в этом году.

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Кубраков отчитался о первом годе работы на должности главы "Укравтодора"
Кубраков отчитался о первом годе работы на должности главы "Укравтодора"
Фото: Александр Кубраков / Facebook

"Укравтодор" в 2021 году намерен построить и реконструировать 6,8 тыс. км дорог в 2021 году, заявил глава Госагентства Александр Кубраков на презентации итогов первого года своей работы на должности главы "Укравтодора", которая транслировалась в Facebook.

По словам Кубракова, из 4,2 тыс. км дорог, которые "Укравтодор" планировал построить и отремонтировать в 2020 году, 3,9 тыс. уже на финишной стадии – или сдаются в эксплуатацию, или завершается укладка финишного слоя асфальтобетона.

Больше всего дорог построили и реконструировали в Харьковской области (261,6 км), Закарпатской (248,3 км), Запорожской (220,2 км), Сумской (197,2 км) и Хмельницкой (194,3 км), рассказал он.

Госагентство завершило работы на 78 из 100 искусственных сооружений, ремонт которых запланировали в 2020 году, оставшиеся планируют сдать до конца 2020-го.

Скриншот:
Скриншот: Укравтодор / Facebook

"Укравтодор" в 2020-м начал строительство дорог в приграничных регионах (600 км стоимостью 12,6 млрд грн), пилотные проекты по строительству цементобетонных дорог (Кропивницкий – Николаев, Днепр – Решетиловка). В дальнейшем такие проекты планируют реализовать в других регионах страны, отметил он.

В ближайшие пять лет Госагентство планирует построить Киевскую обходную дорогу (85 млн грн) и построить новый мост через Днепр в Кременчуге (12,5 млрд грн), рассказал глава "Укравтодора".

Скриншот: Укравтодор / Facebook
Скриншот: Укравтодор / Facebook

Он отметил, что Госагентство подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о внедрении комплексной антикоррупционной программы на объектах "Укравтодора". Документ, по словам Кубракова, предусматривает, что консультанты ЕБРР будут проверять наличие коррупционных факторов на всех объектах Госагентства, не только на тех, которые финансирует ЕБРР.

"Укравтодор" стал первой государственной институцией, которая внедрила такой подход, заверил чиновник.

13 ноября экс-советник председателя Офиса президента Украины и бывший министр финансов Игорь Уманский заявил о присвоении средств, выделенных на строительство дорог, шестью компаниями, которые якобы постоянно выигрывают "вкусные тендеры".

Кубраков, комментируя его слова, сказал, что экономия на тендерах за последний год увеличилась в среднем до 7%, в то время как в предыдущие годы она составляла максимум 6,5%. Подряды на сумму 1 млрд грн и выше имеют более 20 компаний, подчеркнул глава "Укравтодора", назвав безосновательными заявления Уманского.

Теги: Укравтодор, ЕБРР, строительство, дороги, Александр Кубраков
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