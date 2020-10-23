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"Укравтодор" проводит тендеры на обустройство автодорог шлаками без госстандарта и предварительных испытаний – СМИ

Издание Hubs выяснило, что ГП "ГосдорНИИ" только 14 сентября 2020 года заявило о том, что разработало профильный ГОСТ, который бы позволял использовать шлаки для строительства дорог, а "Укравтодор" объявил тендер на такие работы еще в июне.

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"Укравтодор" в июне 2020 года уже отчитывался об использовании 30 тыс. м&sup3; металлургических шлаков на автодорогах
"Укравтодор" в июне 2020 года уже отчитывался об использовании 30 тыс. м³ металлургических шлаков на автодорогах
Фото: depositphotos.com

"Укравтодор" начал тендеры на строительство автодорог с использованием доменных шлаков задолго до того, как был разработан профильный ГОСТ, а экспериментальных участков, свидетельствующих об эффективности технологии, в Украине еще даже не строили, пишет издание Hubs.

Как сообщают журналисты со ссылкой на заявление "Укравтодора" и данные ProZorro, в июне 2020 года Служба автомобильных дорог Днепропетровской области объявила тендер на проектирование и строительство участка в 29,5 км дороги из Киева в Днепр. Речь идет об участке магистрали H-31 в селе Лобойковка до границы Днепропетровской области.

"К сожалению, из-за блокирования закупки провести тендер удалось на три месяца позже запланированного. До конца года будет открыт проезд по всем участкам дороги, кроме этих 29,5 км", – заявили в "Укравтодоре" в комментариях к сообщению о результатах тендера.

В результате тендер состоялся 19 октября 2020 года. Победило ценовое предложение ООО "Автомагистраль-Юг". Сумма предложения – более 10,6 млрд грн на строительство 29,5 км автодороги.

"Укравтодор" не сообщил о том, что этот участок дороги будет обустроен с использованием доменных шлаков, но в документации к тендеру указано, что около 10 позиций в перечне работ предусматривают использование доменного шлака в дорожном покрытии. Общая площадь дороги, где будет использован шлак в слоях толщиной от 20 до 26 см, превышает 846 тыс. м².

"Укравтодор" в июне 2020 года уже отчитывался об использовании 30 тыс. м³ металлургических шлаков на автодорогах.

При этом, как пишет издание, ГП "ГосдорНИИ" только 14 сентября 2020-го заявило о том, что разработало профильный ГОСТ, который бы позволял использовать шлаки для строительства дорог, а введение этого стандарта в действие состоится только 1 ноября.

Накануне тендера в интервью изданию Mintrans заместитель министра финансов Александр Кава заявил, что эффективность и качество использования шлаков для строительства дорог фактически не было исследовано. Такую попытку сделают только в следующем году.

"Возле Кривого Рога в следующем году появится экспериментальный участок, где планируется использоваться шлаки. Далее будем смотреть на эффективность и качество. Вопрос отвалов хронический, особенно для Донбасса. Если дороги помогут хотя бы частично решить его – это будет хорошая история", – заявил заместитель министра финансов.

Поэтому журналисты Hubs обратились с информационным запросом к министру инфраструктуры Владиславу Криклию и главе "Укравтодора" Александру Кубракову. В запросе редакция попросила проинформировать обо всех обстоятельствах и основаниях, на которых уже происходит использование металлургических шлаков.

4 декабря 2019 года Кабинет Министров принял распоряжение, которым через рекомендацию к применению неценового критерия в госзакупках фактически санкционировал использование металлургических шлаков для строительства дорог, отмечает Hubs.

Накануне этого, 3 декабря, платформа "Чесно" опубликовала новость о том, что отец супруга президента Украины Елены Зеленской Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие, обращают внимание журналисты издания.

Теги: Кабинет Министров, Укравтодор, госзакупки, строительство, тендер, Александр Кава, Александр Кубраков, Владимир Кияшко, ремонт дорог
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