В Польше продлили арест экс-главе "Укравтодора" Новаку

Защита бывшего главы "Укравтодора" Славомира Новака намерена обжаловать продление его ареста. Сегодня суд в Варшаве постановил оставить его под стражей до середины декабря.

Новак не признает обвинений, выдвинутых против него Фото: Славомір Новак / Facebook

Окружной суд в Варшаве продлил на три месяца арест экс-главе "Укравтодора", бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на адвоката Новака Антония Каня-Сенявского.

Он рассказал, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении временного ареста Новаку, защита намерена опротестовать это решение.

Адвокат подчеркнул, что его клиент не признает обвинений, выдвинутых против него.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер. Позже задержали еще трех фигурантов дела. Расследование проводят правоохранительные органы Украины и Польши.

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций в 2016–2019 годах Новак получил более 1,3 млн злотых (около $346 тыс.).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. Также, по информации Polsat News, на три месяца были арестованы предприниматель из Гданьска Яцек П. и представитель польской компании Александр Д., а к Дариушу С., бывшему руководителю воинского подразделения Grom, суд применил условный арест.

Всего, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в деле фигурирует шесть человек, включая Новака, всем им сообщили о подозрении.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.