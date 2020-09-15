В Польше у арестованного экс-главы "Укравтодора" Новака обнаружили тайник с более чем $1 млн – СМИ

Новые данные польских правоохранителей свидетельствуют о более масштабной коррупционной деятельности экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака, чем считалось ранее, отметил собеседник Polsat News.

В Польше правоохранители обнаружили тайник со средствами, принадлежащими арестованному по делу о коррупции Славомиру Новаку, который ранее руководил "Укравтодором". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил 15 сентября телеканал Polsat News.

В общей сложности следователи нашли $470 тыс., более €536 тыс. и 30 тыс. злотых ($8100).

Кроме того, у Новака конфисковали автомобиль Land Rover в роскошной версии, а также две квартиры стоимостью 2 млн злотых ($540 тыс.), которые должны были быть приобретены "на преступные деньги".

Собеседник телеканала отметил, что новые данные свидетельствуют о более масштабной коррупционной деятельности Новака, чем считалось ранее.

Следствие намерено искать активы Новака дальше.

Новака и еще двух человек задержали 20 июля в Польше по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер. Позже задержали еще одного фигуранта дела.

Прокуратура в Варшаве предъявила Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых (около 9,2 млн грн).

По словам и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, Новака подозревают в том, что он брал взятки с компаний за продление сроков ремонта или строительства дорог в Украине и решение проблем со штрафными санкциями.

22 июля Новак был арестован на три месяца. Также, по информации Polsat News, на три месяца был арестован предприниматель из Гданьска Яцек П., а к Дариушу С., бывшему руководителю воинской части Grom, суд применил условный арест.

В САП сообщали, что по делу Новака подозрения предъявлены ему и еще пятерым людям: двум гражданам Польши; гражданке Украины, бывшему советнику Новака; иностранному гражданину, представителю одной из компаний – участниц тендеров "Укравтодора"; бенефициару группы компаний, занимающихся в Украине дорожным хозяйством.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.